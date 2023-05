Uomini e donne, Nicole non sceglie Andrea: lui non batte ciglio ma nel dietro le quinte crolla

Lui è stato passione sin dal primo incontro ma non sempre la chimica basta ad accendere i rapporti. Lo sa Nicole Santinelli che al momento della scelta ha dovuto fare i conti con emozioni, sensazioni e grande trasporto nei confronti di Andrea ma anche con un sentimento che nasceva verso Carlo. La scelta di Nicole non è Andrea per buona pace di Roberta Di Padua che sul fisioterapista romano aveva messo gli occhi sin dal suo ingresso in studio.

"Quella complicità che ho trovato non era abbastanza grande per chiamarli sentimenti, quel sentimento che provo è nei confronti di un'altra persona". Con queste parole Nicole comunica ad Andrea, il primo fatto entrare in studio, che non è lui la scelta.

"Dalla prima volta che sei sceso mi hai colpito tanto da essere stato il primo che ho voluto vedere in esterna - ha dichiarato la romana - sono rimasta sorpresa dalla chimica, dal feeling ma c'era qualcosa che frenava il nostro percorso, i tuoi lati caratteriali, simili ai miei nonostante tutto sono andata avanti e siamo arrivati al punto che nelle ultime esterne sei riuscito a farmi vedere un Andrea diverso". Parole "di consolazione" che, almeno in studio, non scompongono più di tanto il corteggiatore che le augura buona vita. Una risposta che creato una sorta di gelo anche da parte degli opinionisti.

Nel dietro le quinte però crolla e visibilmente emozionato recrimina il fatto di non essersi aperto di più con Nicole, di essere stato troppo "rigido" ma oramai il cuore di Nicole batte per un altro.