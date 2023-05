Uomini e donne, Roberta "consola" Carlo e lo mette in guardia da Nicole

Ancora una volta le strade della dama Roberta Di Padua e della tronista Nicole si incrociano. Dopo gli apprezzamenti sul corteggiatore Andrea e gli scontri repentini in studio, tra le due donne si è aperto un nuovo capito su Carlo, l'altro corteggiatore con il quale Nicole sta concentrando il suo percorso.

Dopo la scorsa puntata in cui il corteggiatore davanti ad un bacio tra Nicole ed Andrea è uscito dallo studio, a consolarlo è arrivato l'abbracio di Roberta che l'ha incontrato nel dietro le quinte particolarmente scosso. Secondo Roberta, la tronista sta tenendo buono Carlo solo per far ingelosire Andrea e invita il corteggiatore ad andarsene per non farsi prendere in giro. Carlo, dal canto suo, si è detto infastidito da alcuni atteggiamenti della tronista ma al tempo stesso è convinto di quanto prova in esterna. Anche nell'ultima uscita tra i due non sono mancati baci appassionati e complicità, scene però già viste anche nell'esterna con Andrea.

Troppo convinto di piacerle

C'è un però e a sollevarlo è la stessa conduttrice. Andrea sembra essere così convinto di piacere a Nicole quasi sapesse di essere la scelta. Il fisioterapista sottolinea come questa convinzione nasca dalla complicità provata in esterna con la tronista e null'altro mentre Gianni Sperti continua a pensare che sia costruito, così come pensa che Nicole abbia degli atteggiamenti troppo ragionati e poco di pancia.

E in tutto questo si inserisce Carlo che, mosso da un reale (o almeno sembra) e dichiarato interesse nei confronti della tronista, conquista il ballo di fine puntata e rimane in attesa di una scelta.