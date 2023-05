Uomini e donne, Nicole sceglie Carlo: "Sei l'uomo che sognavo e desideravo"

Contro ogni pronostico Nicole arriva alla scelta, senza comunicarlo ai suoi corteggiatori ma molto decisa su chi sarà la sua scelta. La romana decide di uscire dal programma con Carlo, il "cavaliere d'altri tempi" che si è distinto per i gesti romantici, per le dimostrazioni d'affetto.

"I tuoi occhi quando mi guardano mi trasmettono sicurezza, protezione e in quell'abbraccio in cui mi sento protetta, in quello sguardo in cui mi sento capita penso di aver trovato quell'uomo che sognavo e desiseravo". Con queste parole Nicole comunica a Carlo che è la sua scelta e non c'è il tempo per i formalismi, i due si stringono in un abbraccio senza respiro e in un bacio passionale tanto che Maria sottolinea alla scelta che in studio è presente anche il "suocero".

"Cercavo un uomo galante, dal cuore puro, con le spalle tanto larghe da proteggermi - spiega Nicole - Non ti avevo notato subito ma il tuo intervento mi ha incuriosito tanto da portarti in esterna..mi hai sorpreso con i tuoi modi di fare, con le tue frasi...". Frasi raccolte in una lettera che Carlo ha letto a Nicole nell'ultima esterna nella quale la tronista si è mostrata in una veste inedita, ben lontana da quella fredda che spesso si era mostrata in puntata. Nicole si è lasciata andare a tal punto da mostrare le sue fragilità tanto che tutti in studio sono rimasti piacevolmente stupiti.