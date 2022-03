U&D story| Che fine ha fatto Nicolò Ferrari: star della tv francese è pronto per un nuovo reality

In Francia ha trovato amore e lavoro ed oggi sta chiudendo i bagagli per lanciarsi in una vera e propria prova di sopravivvenza in Thailandia. Sono lontani i tempi in cui Nicolò Ferrari sedeva nel salottino di Uomini e donne con l'obiettivo di conquistare la bella Nilufar Addati. Arrivò a trono in corso quando la scelta sembrava già virare verso Giordano Mazzocchi eppure, la sua presenza creò non poco scompiglio tanto che si continuò a parlare di lui anche nel post scelta quando la tronista italo-persiana optò per il maestro di sci. I due si ritrovano infatti l'estate successiva come protagonisti di Temptation Island dove lei (Nilufar) partecipò per mettere alla prova il suo rapporto, ancora in fase embrionale con Giordano Mazzocchi e lui era stato scelto quale tentatore.

Da qualche tempo si sono perse le sue tracce, almeno per quanto riguarda la tv italiana, ma in realtà Oltralpe è diventato una vera e propria celebrità. Subito dopo Temptation Island ha infatti partecipato ad un programma francese “Les angeles” e da lì sono iniziati una serie di lavori per la tv francese che gli hanno anche permesso di conoscere la sua attuale fidanzata, un'influencer italo-francese. "Mi sono focalizzato sulla Francia perchè sto lavorando bene là - racconta oggi l'ex corteggiatore - qua in Italia sono uno tra i tanti, là funziona molto che io sia italiano".

Com’è la tua vita oggi?

Non posso lamentarmi ho avuto belle opportunità, non sono rimasto a casa a chiedermi cosa farò domani. Il Covid ha sicuramente rallentato un po' il tutto ma definirei la mia vita in crescita.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Ero stato contattato su Instagram dalla redazione per un provino, all’inizio ero titubante perchè arrivava dopo Riccanza dove mi ero preso una valanga di insulti poi mi sono detto perchè No. La mia vita era un po’ statica in quel momento e mi sono deciso a partecipare ai provini.



Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

Sicuramente è un programma che ti dà popolarità, all’inizio non l’ho vissuta benissimo perchè sul concreto non sei mai pronto ad un’esposizione così forte e quindi ho iniziato a vivere questa cosa con angoscia. Quando giravo in gruppo ok, ma quando ero da solo mi sentivo un po' in apnea. Il tempo mi ha aiutato, sono cresciuto molto sui social e questo mi ha permesso di vivere delle esperienze con collaborazioni importanti.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Se dovessi partecipare oggi avrei sicuramente un altra testa, forse ero troppo ingenuo, ero molto fragile però non cambierei nulla perchè ero me stesso.

Lo rifaresti?

No, è stata un’espierenza molto intensa forte e vera e voglio che sia quello il mio ricordo. Secondo me la prima volta che partecipi è quella che vivi al 100% un ritorno nel programma non sarebbe la stessa cosa.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

Io non ero molto socievole perchè non ero molto apprezzato, ero molto nel mio ma ero molto complice con lo staff. In un secondo momento ho legato con Lorenzo Riccardi e ho dei bei ricordi con lui.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Qualche messaggio sui social ma in contatto direi di no.

Segui ancora Uomini e donne?

No, ho seguito un po’ il trono di Lorenzo (Riccardi) ma poi ero impegnato lavorativamente e quindi no.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi…

Pregio: è molto umana, riesce a capire le emozioni delle persone con uno sguardo. Con me è stata molto carina.

Fifetto: difficile a dirsi non avevano un rapporto diretto con lei.



Che rapporto hai con i tuoi followers?

Ho un ottimo rapporto, ci sono persone che mi seguono da anni, le riconosco, sotto i post che pubblico cerco sempre di rispondere a tutti, con alcuni mi scrivo in direct, mi chiedono consigli, penso di aver fidelizzato molto con loro.