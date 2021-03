Uomini e donne, Nilufar Addati svela il suo segreto: presto tornerà in tv

Non è stato facile resistere tanta era l'emozione ma alla fine i tempi si sono fatti maturi e Nilufar Addati ha potuto svelare ai followers il suo segreto: presto la vedremo in tv nei panni di conduttrice. Non si sa ancora quale sarà il format o rubrica andrà a condutte ma l'italo-persiana la prossima settimana inizierà le riprese di quello che lei ha definito come un sogno che diventa realtà.

L'unica data certa è che il debutto sul piccolo schermo sarà ad aprile.

A seguito del suo annuncio sui social sono arrivati centinaia di messaggi dal mondo di Uomini e donne e non solo: dall'ex tronista Clarissa Marchese, alla stylist Georgette Polizzi, a Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Luigi Mastroianni, al momento non si è espresso il suo ex Giordano Mazzocchi con il quale ha vissuto la convivenza forzata in lockdown e con il quale pare aver mantenuto dei buoni rapporti.