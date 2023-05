Uomini e donne, la foto in trikini scatena gli haters: dura replica dell'ex tronista

Non è la prima volta che l'ex tronista Nilufar Addati viene criticata con epiteti infelici per la sua fisicità e, oggi come allora, ha non le ha mandate a dire. Come successo in passato, dopo aver mostrato il suo corpo attraverso post e foto sui social, ha ricevuto una serie di commenti del tipo: "Finalmente una donna un po' in carne", "Sei bella così...anche in carne", "Si vede che stai bene, hai messo un po' di kg", "Si na cicciona", "Ditele solo che è bella altrimenti si inca**a. Siete dei nazisti non degli influencer".

Parole che hanno portato la giovane italo persiana a rispondere a tono: “Se volete fare un complimento a qualcuno, basta scrivere: “Sei bellissima’. Non c’è bisogno di aggiungere ‘anche in carne’ o ‘finalmente una con le forme’. Ma l’educazione ve l’ha mai insegnata qualcuno. Mi domando quando sarà chiaro alla gente che il tempo per commentare i corpi degli altri è finito. Non potete scrivere quelle robe. La metà dei commenti sono insulti travestiti da complimenti, dei complinsulti ”.

“Nessun corpo è sbagliato - ha sottolineato - neanche quello di una mia collega che pesa 10 chili in meno di me. La correlazione tra forma fisica e salute mentale è troppo stretta. La dovete smettere”.

E se gli haters hanno continuato a muovere le dita sulla tastiera rivolgendole cattiverie, c'è anche chi apprezza la sua normalità: "Sembri la venere di Botticelli", "La normalità di madre natura ti rende una delle donne più belle che seguo da sempre", "Nilufar sembri una dea".