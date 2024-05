Uomini e donne, Nilufar e Giordano di nuovo vicini

La loro storia ha avuto breve ma, a distanza di cinque anni dalla loro rottura, una serie di situazioni condivise sui social hanno infiammato il gossip. Loro sono Niluf Addati e Giordano Mazzocchi.

I due si sono conosciuti a Uomini e donne, lei tronista, lui corteggiatore. La loro relazione è partita con un alone di menzogne ma ha fatto sognare migliaia di telespettatori che li hanno poi seguiti a Temptation Island Vip.

Il loro amore non è però andato oltre. Lei si è concentrata sul lavoro e lui si è aperto a nuove conoscenze. In tanti hanno sperato in un ritorno di fiamma che di fatto non è arrivato seppur i due, a bocce ferme, avessero dichiarato di aver mantenuto dei rapporti civili anche perchè seguiti dalla stessa agenzia.

Nelle scorse ore, il video di Nilufar e Giordano al Rooftop di Milano, intenti a fare aperitivo con degli amici comuni ha fatto sorgere il dubbio che tra i due potesse esserci un riavvicinamento. Lui giocava con Renata, là cagnolina di lei, mentre Nilufar era seduta di fronte. A questo si aggiunge il fatto che lei, in un commento social ha parlato di certi amori "che fanno dei giri immensi e poi ritornano", dettagli che non sono passati inosservati ai nostalgici della coppia.