Uomini e donne, l'abbraccio d'addio tra Giorgio e Sophie: il cuore va altrove (VIDEO)

É arrivato in corso d'opera e subito si è fatto notare dalla tronista. Nell'ultima uscita si è aperto a tal punto da mandarla in confusione ma alla fine non è stato lui la scelta

Le strade tra Sophie e Giorgio si dividono. Nonostante il cestista abbia creato "scompiglio" all'interno del programma mandando in crisi la giovane tronista alla fine non è stato lui la scelta.

"Tu mi hai colpito subito - ha confessato Sophie - tu seri arrivato in un momento del mio percorso che ero già avanti. Mi è piaciuto il tuo essere forte, il tuo venirmi sempre incontro. Hai fatto tutto tu. Tu mi hai fatta crescere tanto, mi hai fatto capire che nella vita bisogna chiedere scusa".

Poi nell'ultima giornata insieme la tronista ha percepito qualcosa in più: "In quella giornata ho conosciuto Giorgio a 360° e ho iniziato a pensarti fuori, a chiedermi se fossi arrivato prima?". Nonostante questo: "Tu mi hai detto segui il tuo cuore - ha spiegato la tronista - e il mio cuore mi porta da un'altra parte, scusami ma sappi che non ti ho mai preso in giro".

Epilogo che forse Giorgio si aspettava ma che fino all'ultimo ha sperato in una svolta diversa. Con una reazione molto moderata, com'è un po' nel suo stile, Giorgio ha lasciato il programma regalando un abbraccio d'addio al sua tronista.