Uomini e Donne, notte romantica per Riccardo Guarnieri e la nuova fiamma

Mentre la sua ex (Roberta Di Padua) si prende una pausa dai social, la nuova fiamma (o così pare) condivide delle stories che lasciano intendere il proseguire di un rapporto all'insegna del romanticismo.

Due calici e una bottiglia di vino in riva al mare

L'ex cavaliere del Trono over Riccardo Maria Guarnieri, avrebbe infatti ritrovato l'amore al fianco di una certa Laura, che sembra essere lontana al mondo della tv, e proprio lei ha condiviso una stories dove mostra due calici e una bottiglia di vino, in riva al mare. Un gesto romantico da parte dell'ex cavaliere? Questo non è dato a sapersi.

Le ultime foto condivise sui social da lui (dove è apparso molto dimagrito) sono rigorosamente in solitaria e la prima e ultima foto di coppia postata da lei risale a fine giugno. Vorrano mantenere un minimo di discrezione o semplicemente è una tecnica per attirare i curiosi?