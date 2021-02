Uomini e donne, chi sarà la nuova tronista? Ecco il video con gli indizi

É partito il toto nome della lady che prenderà il posto di Sophie Codegoni dopo la sua scelta. Un video passato sulle reti Mediaset mostra alcuni dettagli della nuova tronista: capelli lunghi, un paio di occhiali da sole legati al collo, abiti molto scuri, pochi elementi che però hanno fatto scattare la fantasia ai tanti telespettatori.

C'è chi fa il nome di Beatrice, la non scelta di Davide, con un paio di extention però o Dalila, la corteggiatrice di Gianluca De Matteis o ancora Cecilia Zagarrigo, anche se sembra il nome meno probabile dal momento che per ben tre volte ha fatto parte del programma come corteggiatrice. É vero che potrebbe essere una ragazza/donna che non ha alcun pregresso nel programma così come è stato per i due nuovi tronisti: Massimiliano e Giacomo.