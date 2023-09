Uomini e donne, appuntamento al buio per i nuovi tronisti: chi rimarrà?

Uno moro, l'altro biondo, uno romano, l'altro veneto, ad accomunarli è la la data di nascita: hanno entrambi 22 anni. Cristian e Brando sono i nuovi tronisti di Uomini e donne e hanno fatto oggi il loro debutto in studio.

Ad apprezzarne la bellezza è stata in primis Tina Cipollari: "Come ti giri cadi bene" ha sottolineato l'opinionista. Per i due è arrivato il momento dell'appuntamento al buio. Le papabili corteggiatrici hanno fatto la loro "passerella" ed ora scatteranno le prime preferenze anche se c'è chi mette in dubbio la permanenza di entrambi i tronisti.

Nonostante dichiarino di essere single da tempo, tutti e due sono stati oggetto di segnalazioni che sono state presto diffuse sul web in cui si diceva che entrambi fossero in realtà impegnati con quelle che definiscono le loro ex.