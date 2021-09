Uomini e donne, Alessio Cennicola ha (già) un nuovo amore dopo Samantha Curcio?

Sono trascorsi quasi due mesi dalla rottura con la tronista curvy Samantha Curcio e da allora si è dato alle vacanze e agli amici, senza entrare mai nel dettaglio dei motivi che l'hanno portato a mettere la parola fine del rapporto. Oggi, Alessio Cennicola torna a far parlare di sè e lo fa attraverso le stories Instagram dove mostra uno scatto che immortala la sua mano e quella di una donna, unite a formare un cuore. Un gesto che ha portato i più a pensare che possa esserci un nuovo amore in vista.

Non solo, a domanda diretta dei followers se sia innamorato della nuova ragazza lui risponde con un giro di parole che smorza però la querelle: "Assolutamente sì!!Il problema è un altro? Quale?". Cosa ci sia dietro a questo scatto non si sa.

Sulla questione la sua ex, non è intervenuta. D'altronde dopo un apparente addio "consenziente", tra i due erano volati stracci sui social e in più occasioni lei aveva dichiarato di non voler più tornare sulla questione.