Uomini e donne, Camilla Mangiapelo va a segno con il bomber del Frosinone

Venticinque anni lei, ventidue lui. Lei tifosa della Roma, lui calciatore di professione. Camilla Mangiapelo e Luca Moro non si nascondono più e dopo qualche flash sui social, l'ex corteggiatrice ha iniziato a raccontare al milione di followers l'inizio della sua nuova relazione con il giovane attaccante del Frosinone.

Il tradimento

Un amore fresco che arriva dopo una lunga relazione dell'influencer con l'ex tronista Riccardo Gismondi. I due si erano conosciuti e innamorati nel salottino di Uomini e donne. Dopo una convivenza di anni si pensava che il loro fosse un amore maturo e invece, nei mesi scorsi, è arrivata la doccia fredda: l'ex corteggiatrice aveva infatti annunciato la fine della sua relazione con l'ex cestista parlando di "obiettivi lavorativi e personali diversi". Solo qualche tempo dopo si sono fatte insistenti le voci su un presunto tradimento da parte di Gismondi poi confermate da Camilla.

L'influencer, chiusa la relazione con l'ex tronista, nel periodo da single si era mostrata spesso in discoteca o a far serata con le amiche eppure, in quello stesso periodo, stava nascendo una nuova storia d'amore che sembra essere partita nel migliore dei modi.