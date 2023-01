Uomini e donne, "addio Tara": Cristian Gallella ritrova l'amore al fianco di una giornalista

Era l'estate 2020 quando l'ex tronista Cristian Gallella pubblicava un video sui social dove comunicava ai followers che il suo matrimonio con l'ex corteggiatrice Tara Gabrieletto era arrivato al capolinea. Un video al quale hanno fatto seguito pochissime apparizioni e qualche rumors su un ipotetico ritorno di fiamma con la ex ma, in quasi due anni, le "puntate" dell'ex naufrago sui social sono state davvero sporadiche.

100 rose rosse

La svolta è arrivata a Capodanno quando con un post sui social Gallella ha annunciato di aver ritrovato l'amore al fianco Sofia Oranges. Un amore che, a detta dei due, è nato un anno fa, dopo ad un corteggiamento d'altri tempi dell'ex tronista: è bastato un incrocio di sguardi al bar e Gallella ha fatto recapitare alla giornalista sportiva un fascio di 100 rose rosse che hanno dato il là alla loro frequentazione. Dalla loro uscita pubblica dei giorni scorsi, hanno poi fatto seguito una serie di stories in cui Gallella e la sua compagna hanno raccontato i dettagli della loro relazione: dalla passione per il calcio, al cane preso insieme, alla loro nuova dimora.

Nuova vita per Tara

Nessuna uscita pubblica invece per l'ex corteggiatrice Tara Gabrieletto che, nonostante qualche velato riferimento ad un nuova frequentazione in corso, non perde occasione per condividere stories che sembrano un chiaro riferimento alla delusione e rabbia che nutre nei confronti di un rapporto finito nel peggiore dei modi. Nei giorni scorsi l'influencer, tra le altre cose, ha infatti raccontato ai followers di non aver gradito l'atteggiamento di completo menefreghismo assunto nei confronti dei loro cani o ancora, ha condividso la scelta di eliminare il tatuaggio che si era fatta fare con la data della loro scelta...Azioni che mostrano come la vicentina non abbia alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e anzi, sia proiettata verso un futuro ben lontano dal suo ex: "Voglio essere il ne vale la pena di qualcuno", ha infatti scritto l'ex corteggiatrice nell'ultimo post su Instagram.

In tribunale contro l'ex amica

L'uscita pubblica del suo ex non è stata però l'unico boccone amaro che la vicentina ha dovuto digerire negli ultimi giorni. L'influencer si è infatti celata dietro al silenzio dopo che l'ex amica Chiara Camerra ha raccontato sui social del terribile incidente che ha visto protagonista la figlia Rebecca, azzannata da uno dei cani di Tara. Un incidente tenuto sotto silenzio per due anni.