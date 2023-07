Uomini e donne, Alex Migliorini ritrova l'amore dopo il divorzio: il fidanzato è un ex Love Island

L’ex tronista gay di Uomini e Donne, a pochi mesi dalla rottura con il marito, ritrova l'amore al fianco di Manuel Pirelli, volto noto del piccolo schermo. La coppia è uscita allo scoperto sui social dove ha pubblicato una serie di scatti complici.

Manuel Pirelli si era fatto conoscere qualche anno fa nell'unica edizione del format condotto da Giulia De Lellis, Lova Island, ma all'epoca si dichiarava etero. Era infatti entrato nella villa di Love Island Italia per cercare la fidanzata ammettendo di non essere mai stato innamorato prima e la sua ultima frequentazione fu con una donna fidanzata. Diceva di volere al suo fianco una "donna sicura di sé, se mi rende la via facile non mi piace“, aveva dichiarato, e invece oggi lo ritroviamo felice al fianco di un uomo.

Alex Migliorini era tornato singolo da pochi mesi. L'annuncio della rottura con Puggy, architetto a cui aveva chiesto la mano nella cornice da sogno del Lago Di Braies, risale infatti a gennaio. "Io e lui ci eravamo anche sposati perché eravamo molto innamorati - aveva raccontato sui social - e anche per dare una futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione. Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme”. Storia che, a sua volta, era arrivata dopo a quella seguitissima con Alessandro D'Amico, nata proprio nel salottino di Uomini e donne, quando Alex Migliorini siedeva sul trono.

Alex Migliorini e Manuel Pirelli si stanno attualmente godendo una vacanza in Grecia, a Karpathos e hanno così ufficializzato la loro storia con una serie di scatti complici pubblicati sui social.