Uomini e donne, Orfeo sotto attacco minaccia di uscire e Maria lo invita a farlo subito

Quando è arrivato nello studio di Uomini e donne ha catturato l'attenzione di molte dame poichè più che un 70enne sembrava essere tranquillamente un 60enne. Ma dice un vecchio detto: "l'abito non fa il monaco" e già al primo approccio con Gemma sono iniziate le criticità. Da subito grandi discussioni e attacchi che lui ha sempre respinto.

Nell'ultima puntata del Trono Over la svolta. Il cavaliere è uscito con Renata e ha dichiarato di aver cambiato registro. "Queste ragazze sono sempre aggressive - ha dichiarato Orfeo parlando del parterre femminile - qualsiasi cosa che dico mi attaccano e allora ho cambiato marcia". Si è posto in maniera più scherzosa, quasi provocatoria, tanto che Renata, dama della situazione, l'ha definito "un matto" alludendo anche ad una misteriosa collezione che il cavaliere ha dichiarato di avere. (Forse di mutande visto la sua attenzione al sesso?).

Nonostante questa serata molto divertente, Orfeo ha dichiarato di voler mettere in stand by Renata, affermazioni che hanno creato molto rumore in studio. Persino Ernesto ha voluto dire la sua definendo il cavaliere un maleducato: "Non rispetti le donne". Sentitosi sotto attacco Ernesto ha allargato le braccia: "Facciamo così, vado a casa e siete tutti contenti", parole sulle quali la padrona di casa Maria De Filippi si è agganciata: "Vuoi uscire adesso o riesci a sopravvivere?", con educazione l'ha quindi invitato ad uscire dallo studio.