Uomini e donne, Silvio e Donatella ci riprovano: non può finire tutto per un fraintendimento

Una sfuriata non basta per chiudere la relazione. Silvio e Donatella decidono che la loro frequentazione merita di proseguire. Il fraintendimento nato su alcune dichiarazioni del cavaliere su un possibile futuro di coppia ha creato un duro scontro a centro studio che ha stupito tutti. Il "fuoco" nato tra la dama e il cavaliere era un po' l'emblema di un amore maturo che può nascere anche in età adulta.

"Io l'ho vista affranta, ho visto che stava male" ha dichiarato Silvio riferendosi a quanto successo poi nel dietro le quinte. "Quello che c'è stato mi hanno un attimino raffreddata - ha dichiarato Donatella - ma mi piacerebbe continuare".

La donna si emoziona e scoppia a piangere, forse provata anche da quel recente passato legato alla morte del marito che ancora le fa male.

Il momento tra i due si chiude con un gran gesto da parte del cavaliere. Maria De Filippi gli fa presente che una donna ha chiesto alla redazione di poterlo conoscere ma lui risponde con un secco No grazie, al momento preferisce concentrarsi sulla sua frequentazione con Donatella.