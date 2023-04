Uomini e donne, cavaliere sta "troppo appresso ai problemi del figlio": dama chiude la conoscenza

Interrompe la conoscenza con il cavaliere perchè "perde tempo" con il figlio e con la ex piuttosto che corteggiarla. Insorge lo studio di Uomini e donne quando Paola Ruoco, a centro studio con Remo, il cavaliere sceso per corteggiarla, rivela particolari intimi riferiti al figlio.

Gianni Sperti e la dama Cristina, in particolare, le dicono che deve vergognarsi, ma lei continua per la sua strada, convinta di essere nel giusto, e sminuisce la preoccupazione di un padre nei confronti del figlio. L'opinionista, in particolare, sottolinea come la dama sia indelicata nel riferire dettagli relativi ad un bambino e si nasconda dietro a questo invece di dire che il cavaliere non le interessi.

Nonostante gli attacchi, Paola è convinta nel dire che anche lei nella sua vita ha vari problemi ma non per questo li scarica sui cavalieri: "Non mi piace il tuo modo di corteggiare", spiega la dama chiudendo così la frequentazione, seccata dalle critiche ricevute.

Remo, fin troppo signore, si scusa per non averle dato le attenzioni opportune ma al tempo stesso fatica ad accettare le accuse mosse dalla dama, accuse infondate da parte dell'intera platea.