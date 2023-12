Uomini e donne a Natale va in vacanza, quando finisce (e quanto ricomincia)

Ultimi giorni di messa in onda per Uomini e donne. Mentre vecchi e nuovi personaggi del parterre Over e classico intrecciano le loro vite tenendo i telespettatori con il fiato sospeso, le vacanze natalizie metteranno in stand by le loro storie. A partire dal 18 dicembre infatti, Uomini e donne si fermerà per la tradizionale pausa natalizia e tornerà non prima dell'8 gennaio.

In questi giorni si stanno registrando le ultime puntate ma sembra escluso possa esserci già ora una scelta dei due tronisti Brando e Cristian anche se, dato l'andamento del loro trono e la stretta cerchia di corteggiatrici rimaste non è escluso che si arrivi ad un epilogo per i due giovani tronisti.

Il trono di Ida è appena iniziato per cui anche qui, difficile (se non impossibile) parlare di scelta pre natalizia. Nel frattempo stanno nascendo nuove dinamiche tra l'ex Alessandro Vicinanza e la "rivale" Roberta Di Padua i cui sviluppi lasciano pensare ad un prosieguo scoppiettante.