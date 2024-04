Uomini e donne, Pierpaolo si chiama fuori dai giochi: "Se ci tieni a me vieni a prendermi ad Avellino"

In tutta la vicenda di Ida e Mario ancora non c'è una fine scritta e la messa in onda delle puntate racconta di una tronista in grande difficoltà che non sa a chi credere. La prima a non capire l'atteggiamento della bresciana è Tina: "Nonostante tutto quello che è stato detto, tu continui ad amoreggiare con Mario. Tu per molto meno hai armato un macello, guarda caso arriva una segnalazione precisa e tu vai a credere a due amici suoi...".

Ida chiede aiuto a loro: "Ditemelo voi che devo fare" ma, giustamente, Tina si tira fuori dai giochi.

In tutto questo diventa difficile anche capire l'atteggiamento di Pierpaolo che, dopo essere rimasto a guardare e a sentire tutte le discussioni che hanno visto a centro studio Ida e Mario sbotta e dichiara: "Non è colpa sua, lei non è innamorata", parole che vengono respinte dalla tronista: "Mi devi credere, l'avrei detto, non mai nascosto i miei sentimenti".

Gianni accusa Pierpaolo di essere troppo controllato: "Se mi interessa una persona e questa è innamorata di un altro, io prendo e me ne vado". Il campano allora rilancia su Ida e dice di non voler essere portato in esterna: "Non ho stimoli per vederti, non so più che dire. Un giorno pensi una cosa, il giorno dopo ne fai un'altra".

E il dibattito a centro studio si chiude nel momento in cui Pierpaolo dichiara: "Se ci tiene davvero a me deve venire ad Avellino a prendermi", parole che fanno sbottare Mario che esce dallo studio per poi rientrare.