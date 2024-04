Uomini e donne, Pierpaolo (corteggiatore di Ida) ha già voltato pagina: la segnalazione

Non è rimasto a leccarsi le "ferite" Pierpaolo Siano. Stando a quanto documentato nelle scorse ore da Deianira Marzano, il corteggiatore campano è stato taggato in alcune stories pubblicate sui social da una ragazza che si mostra con una rosa tra le dita, a dimostrazione di una probabile frequentazione in corso.

Dalle informazioni arrivate dalle ultime registrazioni del programma, il corteggiatore, dopo essere uscito dallo studio come una furia a seguito della lunga polemica nata dopo l'ennesima segnalazione su Mario, non avrebbe più fatto ritorno alla corte di Ida e la tronista sarebbero poi andata ad Avellino, nel tentativo di riportarlo in studio ma ancora non c'è un responso so come siano andate le cose, anche se, visti i messaggi pubblicati da Ida nei giorni successivi, sembra sempre più probabile un abbandono del trono.

In tutto questo spuntano questi scatti da Bergamo, per cui non lontano da dove vive Ida Platano, pubblicati da una donna, che non è la tronista, e che lasciano intendere che Pierpaolo abbia già voltato pagina.