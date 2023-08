Uomini e donne, Pinuccia e il suo addio: "Tina minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce"

Tra le protagoniste dell'ultima edizione del Trono Over, Pinuccia Della Giovanna ha preferito abbandonare lo studio prima del termine della stagione. A pesare nella sua decisione sono stati i continui attacchi subiti in studio, in particolar modo da Tina Cipollari, persona della quale è tornata a parlare nei giorni scorsi.

In una lunga intervista a Tag24, l'ex dama ha parlato del suo debutto da cantante ma anche del suo addio al programma. “Io non sono stata cacciata da nessuno! - ha dichiarato - La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. È intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire'”.

Ma non solo, l'ex dama ha commentato anche i continui rumors circa un addio di Tina dal dating show Mediaset: “Sarei contenta se Pier Silvio la mandasse via - ha dichiarato Pinuccia - è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età”.