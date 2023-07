Uomini e donne, Pinuccia si dà al canto ma "non molla" il suo Alessandro

I suoi battibecchi in studio con Tina e il suo amore (non sempre corrisposto) per il cavaliere Alessandro hanno tenuto banco per gran parte dell'ultima stagione del Trono over, poi stanca degli attacchi ha preferito togliersi dalle scena e ritirarsi nella sua Vigevano. Pinuccia Della Giovanna torna a far parlare di sè e questa volta, in una veste inedita, quella di cantante.

L'ex dama del Trono over ha infatti inciso un inedito dal titolo “Canzone di Pinuccia” dedicato agli innamorati e agli amanti del ballo liscio, come lei che potrebbe diventare il tormentone dell'estate. In una recente intervista rilasciata a Fralof Pinuccia ha raccontato di non aver chiuso i rapporti con il suo Alessandro. "Lo scopo del programma era di conoscersi - confessa l'ex dama - ma la frequentazione non andava più bene", da qui la scelta di andarsene, stanca anche dei continui attacchi.

Il brano "Canzone di Pinuccia", scritto e curato dalla cantante e corista Angela Di Liberto, con la partecipazione anche di Marco Ferracini, arrangiatore di Cristiano Malgioglio, insieme a Salvatore Passante rappresenta per lei una sorta di "rivincita" e vorrebbe farlo sentire a Maria De Filippi: "Perchè mi ha voluta e rispettata, ed è il ricordo più bello che ho", conclude la dama.