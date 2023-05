Uomini e donne, Nicole e Carlo Alberto super innamorati mentre Luca e Alessandra latitano dai social

Spesso, quelle inaspettate, sono anche le più longeve. Sarà il caso della coppia formata da Nicole Santinelli e Carlo Alberto Macini? Una scelta contro ogni pronostico, dal momento che il pubblico dava quasi per certa la preferenza su Andrea, ma che sembra andare a gonfie vele. Dalla messa in onda della scelta i due non hanno perso occasione per mostrarsi insieme sui social.

Diversa la situazione tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. I due, più lei che lui, subito dopo la scelta hanno condiviso qualche stories su Instagram dove si sono mostrati insieme poi il tronista è tornato a Trento per delle commissioni che aveva in sospeso da febbraio dal momento che era "blindato" a Roma per l'esperienza a Uomini e donne. L'ex corteggiatrice si è invece soffermata un po' sui social ma più per raccontare di sè che della nuova storia, poi il nulla.

È forse questo un modo per proteggere la loro relazione? O semplicemente le cose non vanno così a gonfie vele come si pensava? Il tempo darà delle risposte.