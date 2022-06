Uomini e donne: ecco la "prima uscita" di Luca Salatino e la neo fidanzata Soraia

A dispetto dei rumors che li volevano già al capolinea, la neo coppia formata da Luca Salatino e Soraia Allam è uscita allo scoperto sui social subito dopo la messa in onda della loro scelta.

L'ex corteggiatrice ha condiviso delle stories che inizialmente lasciavano presagire ad un'interruzione prematura della relazione con l'ex tronista romano ma quando ha allargato l'inquadratura tutti hanno potuto vedere che al suo fianco c'era Luca Salatino. Secondo quanto emerso dai social i due si troverebbero a Milano o comunque in Lombardia dove lei vive e lavora.

I finti depistaggi

I primi a depistare i followers erano stati Luca Salatino e Matteo Ranieri, i due ex tronisti si erano infatti mostrati insieme in Liguria proprio a poche ore dalla messa in onda della scelta lasciando pensare che la neo coppia non stesse trascorrendo insieme questo inizio di relazione, lontani dalle telecamere poi, è arrivata la smentita direttamente dall'ex corteggiatrice nonchè neo fidanzata dello chef con un passato da pugile.

Il video