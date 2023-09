Uomini e donne, Brando e Cristian alle prese con le prime esterne: l'invito in piscina è too much

Brando e Cristian iniziano a "muovere i primi passi" all'interno del programma. La prima esterna del tronista trevigiano è con Beatrix, laureanda in Scienze politiche di origine brasiliana. La corteggiatrice sceglie un'uscita al parco come location per la prima esterna. I due si raccontano ed emerge subito un aspetto comune, l'abbandono.

Beatrix racconta infatti di essere arrivata in Italia, all'età di 7 anni, tramite adozione. "Lo scorso anno la mia madre biologica, in punto di morte, ha espresso la volontà di vedermi ma io non me la sono sentita", ha raccontato la ragazza mostrando tutta la sua fragilità. "Non sei il mio prototipo estetico - ha dichiarato la ragazza - ma mi ha colpito il tuo carattere, la tua sensiblità".

Una piscina "di troppo"

Esterna molto "confidente" anche tra Cristian e Martina. I due si raccontano molto ed emerge come ad accomunarli sia un rapporto profondo con la famiglia, in particolar modo con la nonna. Fatto curioso è il rifiuto di Cristian all'invito della corteggiatrice di andare in piscina. Atteggiamento che lascia perplessa anche la conduttrice poichè con 34° non ci vedeva nulla di male, nulla di malizioso e invece il tronista spiega di non essersela sentita semplicemente perchè si erano raccontati molto e non voleva rovinare il momento.