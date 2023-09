Uomini e donne, Manuela "silura" tutti i corteggiatori: salvi solo Michele e Carlo

Continua la frequentazione tra Manuela e Michele, il giovane dipendente del Comune di Capri che secondo Maria De Filippi somiglia a Massimo Troisi. Anche questa volta il corteggiatore gioca molto sulla simpatia e mette una scenografia dei Faraglioni per ricreare la maglia di Capri su una spiaggia romana. Manuela sembra presa dal napolentano: "Esteticamente mi piaci, poi sei simpatico", dichiara la tronista nonostante nutra dei dubbi sul fatto che lui ama stare al centro dell'attenzione e quindi sia più interessato al contesto che a lei: "Ho delle sensazioni strane su di te, non mi fido", aggiunge Manuela.

Opinionisti e pubblico sono dalla parte di Michele tanto da prender le sue parti quando la tronista mette in dubbio le reali motivazioni del ragazzo.

In parallelo Manuela conosce Carlo. Per i due non è stato un colpo di fulmine, anzi. Usciti in esterna però si mostrano interessati l'uno all'altra e dopo il ritorno in studio, la tronista sceglie di ballare con lui.

Al momento Michele e Carlo sono i pochi superstiti della prima tornata di papabili corteggiatori che si erano presentati all'appuntamento al buio, gli altri sono stati scartati, alcuni perchè sbadigliavano troppo altri perchè non hanno catturato il suo interesse. Tra i nuovi video proposti alla tronista solo due sono stati "salvati" e si aggiungono ai "veterani" Michele e Carlo.