Uomini e donne, i primi approcci tra tronisti e corteggiatori: Andrea Nicole prende tempo

Il primo impatto è sempre legato all'esteriorità delle persone, specialmente in un appuntamento al buio. Ecco che Matteo, Joele, Roberta ed Andrea Nicole rompono il ghiaccio ed esprimono le prime preferenze nei confronti dei ragazzi/e che si sono proposti come papabili corteggiatrici/tori.

Per i due tronisti l'occhio è caduto su Valentina (preferenza di Joele) e Maria (preferenza di Matteo). Le due troniste non sembrano avere le idee così chiare, colpevole anche la miopia che le impedisce di mettere a fuoco visi e nomi da lontano.

Ecco che Roberta prende sotto braccio Andrea Nicole per avvicinarsi al parterre maschile. La tronista trans si mostra un poì in difficoltà, ma più per timidezza, e quando la conduttrice chiede se voglia ballare e con chi, lei prende tempo e dichiara di avere qualche difficoltà. Due ragazzi alzano la mano per lei e lei decide di darsi una possibilità con Alessandro. Roberta invece opta per Valerio.