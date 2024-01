Uomini e donne, dopo 7 anni (e due figli) arriva la proposta di matrimonio: ex tronista in lacrime

Sembrava una normale uscita a cena (senza figli) nel loro posto del cuore a Livorno e invece, il finale è stato del tutto inaspettato. Il cestista Federico Loschi ha chiesto alla compagna Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e donne, di sposarlo e lei ha detto Sì. I due fanno coppia fissa da sette anni e nel tempo sono diventati genitori di due bimbi, Riccardo e Tommaso, di 5 e 3 anni.

L'influencer di Nettuno da tempo attendeva questo momento (nonostante i due siano stati anche vicinissimi alla rottura a fine 2021) ma il più restio sembrava essere il suo compagno. Poi, dopo un periodo particolarmente difficile per lui a seguito della rottura del Tendine d'Achille (che l'ha tenuto fuori dalla lunetta per 9 lunghi mesi), è arrivato il momento di mettere un punto importante alla loro relazione.

I due hanno voluto condividere il momento sui social un post carico d'amore e solo poche ore fa l'ex tronista ha commentato quanto accaduto: "Non ci credo ancora. Non può essere vero, non riesco a crederci veramente. È successo", ha scritto sui social Giorgia Lucini.

La relazione tra i due è nata dopo un incontro in discoteca a Milano. Lei era tornata single dopo la relazione con Andrea Damante e il cestista ha avuto il suo bel da fare per conquistarla. Ma una volta fatto hanno iniziato una bellissima storia d'amore che li ha portati a girare d'Italia per la carriera agonistica di lui ma anche a consolidare quel rapporto che li ha portati poi ad essere famiglia.

Già la giornata di ieri, mercoledì 17 gennaio, era stata una giornata di rivelazioni per l'ex tronista che aveva infatti confessato ai followers di essersi rifatta il seno. Intervento avvenuto qualche mese fa e di cui aveva mantenuto il riserbo: "Non mi piacevo più, non stavo più bene con il mio corpo", ha dichiarato la romana che ha voluto poi lanciare un messaggio ai followers ovvero: "Se c'è una cosa che ti fa star male devi far sì che quella cosa cambi", e così è stato.