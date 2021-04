Uomini e donne, proposta di matrimonio in diretta: un'altra coppia vola a nozze

La storia di Luisa e Salvio è nata due anni fa nello studio del dating show Mediaset. Spente le telecamere hanno deciso di viversi appieno condividendo la quotidianità e decidendo di esserci l'uno per l'altra "finchè morte non ci separi

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta stanno insieme da due anni. Si sono conosciuti all'interno del programma Uomini e Donne e capito di essere fatti l'uno per l'altra hanno deciso di viversi al di fuori delle telecamere. La loro relazione è maturata a tal punto da portare Salvio a fare un gesto quasi inaspettato. Tornati laddove tutto è iniziato, l'ex cavaliere ha fatto una bellissima sorpresa alla sua compagna: una proposta di matrimonio che ha commosso tutto lo studio.

Un momento carico di emozioni soprattutto perché Salvio ha promesso al padre, scomparso da poco, che avrebbe fatto felice Luisa e quale modo migliore se non di suggellare l'amore con una promessa di fedeltà e rispetto per tutta la vita? Luisa in lacrime ha subito risposto Sì.

"Non smettete mai di sognare e di crederci - ha scritto sui social l'ex dama dopo la messa in onda della puntata - ho difeso il mio sorriso e continuerò la Vita mi ha tolto tanto ma mi ha restituito ciò di cui avevo bisogno...un amore grande. Grazie vita, grazie a tutte quelle persone che hanno creduto in me, grazie a te Salvio per avermi reso la donna più felice del mondo, grazie U&D per la veridicità del vostro dating show e per le belle emozioni che mi avete regalato".