Uomini e donne, dopo Temptation un trono per Francesca: la proposta arriva direttamente da Maria

Francesca e Manuel si sono trovati faccia a faccia nello studio di Uomini e donne. Protagonisti dell'ultima edizione di Temptation hanno concluso il loro percorso con una rottura dopo due anni di fidanzamento ma che, a distanza di tempo, ancora fa male.

Il loro racconto del post Temptation ha portato i due ex a scontrarsi: lei lo accusa di leggerezza, lui sembra crogiolarsi in questo momento di hype dove le ragazze lo avvicinano per il suo percorso televisivo, senza curarsi troppo della sua storia passata.

Quando Maria De Filippi tocca la sfera dei sentimenti emerge come Francesca abbia ancora molta rabbia nei confronti dell'ex: "Mi sento una stupida" sottolinea la 23enne mentre lui ammette che, a volte, pensa ancora la sua ex e non esclude un ritorno di coppia, anche se non nell'immediato. Parole che fanno inalberare la rappresentante farmaceutica che lo zittisce con una frase: "Sei pronto ad ottobre quando hai bisogno di una che stia sul divano con te, con la copertina, a guardare Netflix".

Dopo la partecipazione a Temptation island in molti avevano chiesto alla redazione un trono per Francesca e Maria stessa l'ha dichiarato in puntata sottolineando come apprezzasse la ragazza ma al tempo stesso non la vedeva pronta per affrontare un percorso simile. A quel punto interviene Gianni Sperti spingendo Francesca a sedere sul trono, sin da subito.

Di fronte a questo Manuel mostra una certa insofferenza ma al tempo stesso "minimizza" sottolineando come non fosse il momento e, anche qui, lei lo zittisce sottolineando come non fosse un problema suo. Prima dei saluti Maria chiede a Francesca come reagirebbe ad un eventuali ritorno del suo ex ma lei non sembra patire la cosa e risponde: "Gli direi di tornare dove è stato sino ad oggi".