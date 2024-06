Uomini e donne, il reel in bikini di Raffaella Scuotto scatena gli haters

L'esposizione social non porta solo consensi. Lo sa bene Raffaella Scuotto, scelta di Brando nell'ultimo trono di Uomini e donne, spesso bersaglio di critiche. C'è chi la attacca per la pelle impura, perchè è bassa, chi le ha detto persino che ha il visto gonfio...commenti che la campana si è fatta scivolare addosso e in più occasioni ha rispedito al mittente.

L'ultima provocazione social dell'ex corteggiatrice è racchiusa in un reel dove si riprende in slip e reggiseno, o forse in costume, facendo un po' la sensuale. Immagini che hanno solleticato i followers ma anche gli haters, c'è chi le ha scritto: "Mostratevi senza vergogna, senza pudore, ogni corpo ha dignità, nessuna è perfetta, vestitevi come volete, non me ne frega niente di quattro ignoranti che mi dicono come devo vestirmi... ", "Libera di essere te stessa!!! Libera di essere libera da stereotipi… ognuna ha il diritto di essere e di mostrarsi come meglio crede… con naturalezza e simpatia e sempre con tanta dignità…" ma anche chi l'ha attaccata scrivendo: "Queste scene li potete anche evitare....tutte ste mosse x farti vedere il c...".

In risposta agli haters la campana ha condiviso anche il pensiero di un'altra inflluencer, Alice Basso, che proprio nelle scorse ore è intervenuta sui social con un post dove ripercorre il bello e brutto dell'esposizione, commenti infelici e cattiverie comprese. "Dopo anni che son qui, penso a quante cattiverie e ingiustizie io abbia dovuto mandar giù - scrive la veneziana - Cosí, gratuitamente. Così, solo per il gusto di far star male qualcuno. Ma voi ci pensate mai? Vi piace pensare di far star male qualcuno? Quanto è brutto questo sentimento? Parlo proprio nel quotidiano, nelle piccole cose".

E ancora: "Dovremmo domandarci Ma perché a me da piacere far star male qualcuno? È questo il punto. È qui che dovremo fermarci a pensare. E smetterla con la solita storia “Sei un personaggio pubblico, devi accettare”.