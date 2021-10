Uomini e donne, Ramona Amodeo mamma tris: svelato il sesso del bebè

Con un party faraonico in un castello, l'ex tronista ha dato l'annuncio: in casa Ciacia il fiocco (questa volta) sarà azzurro

Dopo Annachiara e Olimpia la cicogna porta in casa Ciacia un maschietto. L'ex tronista Ramona Amodeo ha infatti rivelato il sesso del bebè che porta in grembo con una festa in grande stile.

Dopo il suo percorso a Uomini e donne prima come corteggiatrice e poi come tronista, Ramona Amodeo ha trovato l'amore al fianco di Luca Ciacia diventato poi suo marito e padre delle sue due figlie.

Nei mesi scorsi ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa ed ora era arrivato il momento di rivelare il sesso. L'ha fatto con un party faraonico con musica e fuochi d'artificio con il castello a fare da cornice, al termine del quale lei e il marito hanno annnciato l'arrivo di un fratellino per Annachiara ed Olimpia.