Uomini e donne, Martina lascia a bocca aperta Giacomo con un regalo da sogno

"Una notte vissuta con le stesso stupore di due bambini", così Martina Grado commenta la notte da sogno trascorsa in una starlight room, in mezzo alla neve, vissuta con il fidanzato Giacomo Czerny. Una notte magica che l'ex corteggiatrice ha scelto come regalo di compleanno del suo fidanzato. Regalo apprezzatissimo dall'ex tronista: "E' solo la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita", ha commentato Giacomo Czerny.

Un momento da sogno, condiviso sui social come sono soliti fare dall'uscita del programma. Tra i due c'è stata fin da subito una grande intesa tanto che dopo un'estate on the road hanno deciso di andare a convivere abbattendo quindi le distanze geografiche che li separavano.

Insieme a Chiara Rabbi e Davide Donadei, sono le uniche coppie durature nate nella stagione passata del dating show Mediaset.

(Video in basso, crediti Instagram)