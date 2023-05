Uomini e donne, Giacomo Czerny e Martina Grado mettono su famiglia: "Benvenuta Marvel"

Il 24 maggio 2021 veniva trasmessa la scelta di Giacomo Czerny. Oggi, a due anni di distanza, il tronista ligure convive con la compagna Martina Grado e insieme a loro c'è Tyger, il cane dell'ex corteggiatrice, che è poi diventato il cane di famiglia. Ma ora non sarà l'unico peloso di casa.

Per il secondo anniversario della coppia, la bergamasca ha voluto fare un dolcissimo regalo al suo compagno. A rallegrare le loro vite è infatti arrivata Marvel, una gattina tutto pepe che ha subito conquistato l'ex tronista che quando se l'è vista consegnare non ha saputo trattenere le lacrime.

La bergamasca ha voluto immortalare il momento attraverso un video che ha poi postato sui social e a corredo del quale ha subito voluto precisare: "La famiglia si allarga, no non sono incinta, però abbiamo una new entry". Pronta la replica dell'ex tronista che ha scritto sui social: "Benvenuta Marvel. Grazie amore. Ho pianto".