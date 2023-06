Uomini e donne, Nicole Santinelli frena su Andrea: "Non ho intenzione di cercarlo"

"Non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andarlo a ricercare", Nicole Santinelli sorprende tutti prendendo le distanze da Andrea Foriglio, l'osteopata romano "scartato" al momento della scelta il cui nome era uscito nuovamente a seguito della rottura tra Nicole e Carlo Alberto Mancini. "Sono in un momento della vita in cui voglio pensare solo a me stessa, come ho sempre fatto…".

In una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni la romana è anche intervenuta su altri temi caldi ovvero la reazione inaspettata del corteggiatore dopo la rottura con Nicole. "Mai aspettata di chiudere così - spiega - mi sarei aspettata molta più maturità e gestire la cosa in maniera diversa, più comunicazione proprio tra me e Carlo, piuttosto che comunicazioni così in diretta…Questo mi è dispiaciuto, non me lo aspettavo".

La tronista non capisce i motivi di una diretta social dopo 20 minuti dalla rottura: "Io non avrei mai fatto lo stesso, se ci tenevo a comunicarlo a tutte le persone che ci hanno seguito l’avrei fatto con i giusti tempi o con il giusto modo, anche in sua presenza, però così non è stato…perciò ho dovuto anch’io usare un metodo che non mi piaceva e che non mi appartiene, ovvero far un video parlato".

Roberta Di Padua vale zero

E sugli interventi di Roberta Di Padua sottolinea: "Di lei sinceramente non me ne è mai fregato niente, perché come ho già detto quando la persona vale 0 tutto ciò che dice ha la stessa valenza, perciò so che sta continuando a dire cose su di me ma sinceramente è l’ultima cosa che mi interessa, anche se me lo dicono non ho la minima intenzione di andare a capire e a sentire cosa dice perché, a parte che dice solo ca**ate, non mi tocca minimamente e non ho curiosità di saperle. Le risponderei di leggere quel libro che le ho regalato a Pasqua, che non ha mai letto, che probabilmente riguardava la comunicazione, perciò potrebbe insegnarle qualcosina e di impegnarsi con cose più importanti come la vita, il lavoro, gli impegni… anche se a questo punto non so quali siano visto che mi dedica così tanto tempo"