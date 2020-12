Uomini e donne, Riccardo diviso tra due donne. Roberta sbotta: "Io non la do più a nessuno (l'esclusiva)"

Riccardo esce con Brunilde che a sua volte si vede con Armando. Ma Riccardo esce anche con Roberta che nel frattempo non ha chiuso completamente con Michele. Armando scarica Brunilde. Sembra un rebus e invece è quanto accaduto nell'ultima puntata del Trono over.

Che il ritorno di Riccardo potesse creare scompiglio, soprattutto con una ex fiamma come Roberta, si sapeva ma al tempo stesso non si poteva immaginare che lui e Armando si contendessero le dame con Michele che continua ad essere un incognita nel percorso di Roberta.

Brunilde racconta di aver visto Riccardo e di aver dovuto gestire le avances del cavaliere durante una serata che hanno poi concluso insieme (sul cosa sia successo tra i due rimane un gran punto di domanda). Nei suoi pensieri però c'è Armando che non vede da tre settimane ma con il quale vorrebbere trascorrere del tempo.

Ma Riccardo ha visto anche Roberta e tra loro il patto è, visto che c'è stato un pregresso, cerchiamo di andare oltre. Roberta ha un po' di remore e dice di non riuscire a lasciarsi andare finchè Riccardo vede altre donne. Riccardo mette in discussione Roberta perchè comunque si dice aperta ad altre conoscenze. A tal proposito afferma: "Io non la do più a nessuno (l’esclusiva)" e scoppia la risata collettiva. Rimane poi Michele. Il napoletano accusa Roberta di essere finta e lei sente il bisogno di chiarire per cui, nonostante gli screzi, dichiara di volerlo risentire.