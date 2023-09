Uomini e donne, Riccardo Guarnieri si è fidanzato? Nuovi avvistamenti in dolce compagnia

Nuovo avvistamento in dolce compagnia, questa volta a Monopoli. Riccardo Guarnieri ha trovato l'amore? Potrebbe essere. Questo giustificherebbe il fatto che il cavaliere non fosse presente alle prime registrazioni del programma oramai prossimo alla messa in onda.

Le segnalazione con tanto di foto è stata condivisa da Deianira Marzano che già ad inizio estate era stata raggiunta da altri avvistamenti dell'ex cavaliere.

La lei in questione ha lunghi capelli castani ed è all'incirca alta come lui, nessun dettaglio sul volto per cui riesce difficile capire se possa essere estranea al mondo delle spettacolo o meno.

Si tratterà di un'uscita casuale o l'ex di Ida Platano ha trovato una donna con il quale costruire qualcosa di più serio? L'ex cavaliere non ha proferito parola sulla cosa però ha condiviso delle stories che hanno confermato la sua presenza a Monopoli. To be continued.