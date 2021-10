Uomini e donne, Riccardo Guarnieri non dimentica Ida: "Vederla con altri non mi lascia indifferente"

"Vederla interagire con altri uomini non mi lascia indifferente ma neanche mi infastidisce", a parlare è Riccardo Maria Guarnieri, ex storico di Ida Platano ma anche ex cavaliere del Trono over. Il pugliese si è raccontato nelle pagine del magazine di Uomini e donne ed inevitabile è stata la domanda sulla ex tornata nel programma nel momento in cui Guarnieri ha lasciato, dopo la storia naufragata in breve tempo con Roberta Di Padua.

"A Ida auguro il meglio, ho molti ricordi della nostra storia - ha dichiarato - Ida è pur sempre una donna con cui ho condiviso anche cose bellissime. Ho ricordi negativi e positivi della nostra storia, sono stato molto innamorato di lei ma oggi rivedendola lì non provo alcun fastidio ma al contrario sono contento per lei".

E sulla frequentazione tra Ida e Marcello ha dichiarato: "Da quello che vedo in tv, lei mi sembra presa. Credo però che che il rapporto di coppia sia anche fatto di compromessi, e che Ida a volte tiri troppo la corda [...] A Ida mi permetto di consigliare di non commettere gli stessi errori del passato".

Nonostante il momento armarcord Guarnieri è pronto a guardare avanti. "Sono assolutamente pronto a innamorarmi ancora - ha spiegato - A distanza di tempo sono riuscito a scindere il bello dal brutto delle storie d’amore che ho vissuto, il bello va nel bagaglio dei ricordi e il brutto in quello dell’esperienza [...] Ho capito che l’amore è fatto anche di compromessi. L'ho capito quando ho smesso di essere innamorato e ho cominciato a guardare con distacco ciò che era successo rendendomi conto di aver accettato delle situazioni che mai avrei per carattere accettato".