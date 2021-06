Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ha (già) una nuova fiamma?

Uno scatto in compagnia di una donna misteriosa fa scattare il sospetto di un nuovo amore incorso. Ad insinuare il sospetto è la "gossipara" Deianira Marzano che ha mostrato una foto condivisa nei giorni scorsi da Riccardo Maria Guarnieri. "Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”, ha scritto Deianira.

A quando pare, ora che è single, non ha più il "gancio" per partecipare a Temptation Island così come si era vociferato e, come racconta il suo passato, da solo non ci sa stare. É infatti passato da Ida a Roberta senza troppi indugi ed ora si accompagnerebbe ad una bionda.

Roberta, dal canto suo, si dice serena, seppur con i suoi momenti, e pronta (forse) a tornare in studio per cercare l'amore...quello vero.