Uomini e donne, Gloria chiede a Riccardo di uscire: il cavaliere rifiuta e lei se va (per sempre)

Finisce con un'uscita di scena definitiva (o così pare) di Gloria la relazione turbolenta tra la dama dagli occhi di ghiaccio e Riccardo Guarnieri. I due si sono frequentati per qualche tempo, dopo che Ida aveva deciso di uscire dal programma con Alessandro. Tra Gloria e Riccardo sembrava esserci un bel feeling nonostante le discussioni repentine.

Motivo che aveva portato Riccardo a tenersi sembre mezza porta aperta con altre dame a discapito di Gloria che invece cercava l'esclusiva. E quando la dama cercava di svicolarsi dalla situazione, lui tornava alla carica. Questo tira e molla è durato per svariate puntate, fino a che, Gloria a sorpresa, ha deciso per un cambio di rotta. Ha lasciato da parte la gelosia, il non fidarsi completamente di Riccardo e forte del suo star bene con il cavaliere, ha deciso di invitarlo ad uscire insieme dal programma.

Il no di Riccardo

Decisione che è stata comunicata a Riccardo durante l'ultima puntata del Trono over e che è caduta a vuoto. Il cavaliere si è nascosto dietro al fatto di non essersi sentito compreso da lei, quasi ferito dalle posizioni assunte dalla donna in precedenza, tanto da non essere in grado di andare oltre.

Ciò nonostante ha cercato in tutti i modi di far cambiare idea a Gloria ma lei è rimasta ferma sui suoi passi: "Io voglio uscire con te, non rimanere qui seduta a fare la civetta, voglio essere coerente con i miei sentimenti", ha dichiarato la dama che ha quindi deciso di uscire dal programma.