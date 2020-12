Uomini e donne, Riccardo si apre a nuove conoscenze: la reazione di Roberta

Non è durato molto il "rinato" rapporto tra i due protagonisti del Trono over. Se lontani dalle telecamere dicono di aver ritrovato la complicità di un tempo, arrivati in studio si presenta una giovane corteggiatrice per l'ex della Platano e lui certo non si tira indietro scatenando le ire della Di Padua