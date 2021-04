Uomini e donne, Roberta e Riccardo rompono il silenzio dopo le voci di crisi

Le indiscrezioni nate a seguito del ritorno in studio di Ida Platano e la latitanza dai social dei due amanti avevano portato a pensare ad una rottura tra i due ma nelle scorse ore i diretti interessati hanno deciso di metterci la faccia e spiegare come stanno veramente le cose

Un brindisi alle "malelingue" così Roberta Di Padua e Riccardo Maria Guarnieri rispondono ai rumors nati sul web in merito ad una loro ipotetica rottura.

I due da qualche tempo latitavano dai social e il ritorno in studio di Ida Platano (ex di Guarnieri) come dama del Trono over, aveva lasciato pensare che le cose per la neo coppia non andassero così bene. A smentire queste voci sono i diretti interessati che nelle ultime ore hanno riempito i social con stories che li ritraggono amorevolmente insieme. Cosa ci sia di vero, solo loro lo sanno.

In molti ex "colleghi" e fans del programma hanno visto poca verità nella coppia, dal loro riavvicinamento in studio alla loro uscita dal programma. I diretti interessati sorridono di fronte a tali accuse e si mostrano (sui social) come due fidanzatini alla prima cotta. Solo il tempo darà le dovute risposte.