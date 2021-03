Uomini e donne, Elga Enardu contestata per il ritocchino in pandemia: video

É partita dalla Sardegna alla volta di Milano, accompagnata dalla sempre presente sorella gemella Serena, il motivo? Un intervento di rinoplastica programmato da tempo e più volte rinviato a causa della situazione pandemica. Elga Enardu si è mostrata ai suoi followers subito dopo l'operazione, mentre parla con il chirurgo al quale si è affidata. Scelta forse azzardata date le restrizioni in atto per l'emergenza Covid ma, a detta dell'ex tronista, non si poteva posticipare ulteriormente perchè non si trattava solamente di un intervento estetico ma anche legato a delle problematiche che non la facevano respirare bene.

L'ex tronista ha ricevuto il sostegno di tanti ex di Uomini e donne ma ha dovuto arginare anche molti followers che hanno criticato la sua scelta: "Si va beh, ti sei rifatta il naso...farsi riprendere in ospedale dopo l'intervento veramente no comment", "Vergogna...riprendere e pubblicare ciò...pensando a tutti quelli che ricoverati per cose serie che stranno travolgendo il nostro paese e sono soli...Ed i loro famigliari non riescono ad avere notizie e contatto con il personale sanitario data la questione di emergenza...Non so se questa ci fa o ci è". Solo per citarne alcuni.