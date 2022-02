Uomini e donne, animi accesi in studio: tra Armando e Diego scoppia la rissa

Le prossime puntate di Uomini e donne potrebbero mostrare dei veri e propri coup de théâtre. Secondo alcune indiscrezioni emerse dal web subito dopo la registrazione di giovedì, due cavalieri avrebbero dato vita ad una rissa in studio.

Armando Incarnato, cavaliere del Trono over spesso al centro della scena per il suo carattere fumantino sarebbe infatti arrivato alle mani con Diego Tavani, ex di Ida Platano. Tutto sarebbe iniziato quando Diego avrebbe riportato quanto accaduto in un centro commerciale ovvero, un signore l'avrebbe avvicinato e gli avrebbe chiesto di fare un video saluto.

Sulla questione sarebbe quindi intervenuto duramente il parrucchiere partenopeo che avrebbe dato vita ad un'accesa discussione perché contrariato dall'atteggiamento di Diego che, a suo avviso, doveva rifiutare la cosa. Tra i due sono volate parole grosse tanto da arrivare a pochi cm dal naso. Tra i due litiganti sarebbe dunque intervenuto il tronista Luca Salatino che avrebbe quindi evitato il peggio. Non si sa se la scena verrà trasmessa o tagliata dalla produzione.