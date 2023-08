Uomini e donne, torna Barbara De Santi: Armando e Riccardo grandi assenti

La nuova stagione di Uomini e donne recupera "pezzi" del passato. Ebbene si, dopo anni di assenza, Barbara De Santi, la prof che arriva dal Lago di Garda, torna a mettere un po' di pepe nel parterre femminile del Trono Over. E chi se lo aspettava? Il suo nome non è mai scomparso totalmente dal programma. È stata a Uomini e Donne per cinque stagioni, fino al 2020, ma dopo la quarantena per lo scoppio della pandemia legata al Covid, decise di lasciare lo studio per dedicarsi totalmente al suo lavoro di insegnante.

Nonostante il suo abbandono, ha fatto parlare di sè per aver avuto una relazione con Maurizio Guerci, quello che è stato poi "compagno" di Gemma Galgani. Relazione finita a seguito di un tradimento.

Riccardo e Armando

Rimane invece un punto di domanda la partecipazione di due evergreen come Riccarco Guarnieri e Armando Incarnato. Stando alle anticipazioni delle prime registrazioni del programma i due cavalieri non erano presenti nel parterre maschile.

Sono ufficialmente out o prenderanno parte al programma in un secondo momento? Nessuna info ufficiale anche se, alcune segnalazioni trapelate durante l'estate, porterebbero a pensare che l'ex di Ida Platano abbia già trovato l'amore, ma al di fuori del programma. Erano infatti uscite alcune foto in cui Guarnieri era in dolce compagnia quindi potrebbe essere questo il motivo della sua assenza.

Diversa la posizione di Armando Incarnato che proprio nei giorni scorsi era intervenuto sui social semntendo le voci di addio al programma: "Non sono il vostro business e soprattutto non sono quello descritto nei vostri articoli. Fossi in voi mi vergognerei", aveva dichiarato il napoletano. Parole che lasciano pensare ad un possibile slittamento in avanti.