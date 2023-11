Uomini e donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza: Ida sul trono e lui nel parterre degli Over

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e donne, questa volta come tronista, continua a regalare emozioni (solo per cuori forti). L'ultimo colpo di scena è legato al suo ex, Alessandro Vicinanza, la cui relazione è terminata non molto tempo fa e senza troppe spiegazioni.

Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, anche il campano ha fatto il suo rientro in studio ed è tornato a sedere tra il parterre maschile del Trono over, laddove tutto è iniziato. Si tratterebbe di un ritorno totalemente inaspettato.

Stando a quanto trapelato sul web tra i due ex ci sarebbe stato subito uno scontro acceso durante il quale si sarebbero rinfacciati episodi legati alla loro relazione. Non solo, dopo questo scontro infuocato, Alessandro ha chiesto di ballare con Roberta Di Padua, grande "rivale" di Ida Platano.

Una provocazione? Forse. Ora il pubblico è curioso di sapere come evolverà questo ritorno in studio da parte del giovane imprenditore campano. Vuole realmente mettersi in gioco o è questo un modo per creare tensione nel percorso da tronista della sua ex?