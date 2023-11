Uomini e donne, Beatriz ritorna ma Brando non la accoglie a braccia aperte

Beatriz ritorna...nonostante tutto. La corteggiatrice di origine brasiliana ha deciso di tornare a corteggiare Brando, nonostante la diffidente del tronista trevigiano. La ragazza che si era eliminata dopo essere finita al centro delle polemiche e dopo aver visto la complicità tra Brando e Raffaella, ha deciso di ripresentarsi alla corte del tronista.

Tra i due c'era stato un confronto nel dietro le quindi ma Beatriz sembrava abbastanza convinta del fatto suo. Stanca di attacchi e segnalazioni che mettevano in dubbio il suo reale interesse sembrava pronta a mettere la parola fine all'esperienza nel programma ma, una volta fuori ha capito che il suo interesse per Brando era maggiore di tutto il polverone che si era creato attorno a lei.

Un rientro in studio che non è stato accolto a braccia aperte. Il tronista si è infatti mostrato parecchio diffidente ma al tempo stesso non l'ha invitata ad andarsene. Il giovane si è detto comunque turbato dal contorno fatto di chiacchiericcio in studio e segnalazioni ma al tempo stesso non ha voluto negare alla ragazza la possibilità di rimanere in studio. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due?