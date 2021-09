Uomini e donne, spunta il ritorno di fiamma tra Sara Tozzi e Javier

Si fa insistente la voce circa un ritorno di fiamma tra l'ex tronista Sara Tozzi e il suo corteggiatore Javier. Lei, barista modenese, si era seduta sulla poltrona rossa del dating show Mediaset nel 2019 alla ricerca di un uomo “rispettoso, che non sia egoista e che sappia prendersi le sue responsabilità”.

A corteggiare la bella tronista era sceso Javier Martinez, il pallavolista argentino che aveva già avuto un trascorso televisivo come tentatore in "Temptation Island". I due erano usciti in esterna e la tronista emiliana aveva dichiarato: “Certo è proprio bellino…”. La loro frequentazione si era poi interrotta in quanto erano arrivate una serie di segnalazioni sul corteggiatore che avevano portato la tronista ad eliminarlo prima di abbandonare lei stessa il programma in quando si era detta ancora legata all'ex fidanzato.

Il pallavolista aveva però dichiarato sui social di essere pronto a cercare Sara al di fuori del programma e così, a distanza di anni, è stato. Secondo un'indiscrezione lanciata sui social da Amedeo Venza la modenese è infatti tornata single e ha deciso di dare una possibilità all'ex corteggiatore con il quale si starebbe frequentando da qualche settimana.