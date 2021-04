Uomini e donne, il ritorno di Ida e la rottura tra Riccardo e Roberta: c'è una strategia?

Il rientro in studio della bresciana sarebbe coinciso con una serie di dettagli che lascerebbero pensare alla fine (prematura) della relazione tra Guarnieri e la Di Padua. Elementi che porterebbero a pensare che non siano circostanze casuali

Non sarebbe la prima volta che il pubblico di Uomini e donne assiste ad un colpo di scena della coppia, non più coppia, formata da Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri. Due anime che si sono amate molto (o almeno questo è quello che hanno mostrato) ma che si sono fatte anche molto male tanto che sono stati protagonisti di repentini tira e molla. L'ultima volta che sono stati visti pubblicamente assieme è stata a gennaio quando Ida, in lacrime, si era presentata in studio dopo il ritorno nel parterre maschile di Riccardo dopo aver riconsegnato l'anello con la quale il cavaliere aveva chiesto la sua mano.

I due arrivavano da una rottura post lockdown ma, rispetto al passato, questa volta non sembravano esserci margini per un ritorno sulle proprie scelte.

Da lì a poco Riccardo aveva deciso di dare una nuova possibilità ad una vecchia conoscenza, ovvero Roberta, e con una scelta ufficiale a centro studio i due erano usciti dal programma mano nella mano. Inizialmente i due erano apparsi sui social insieme, condividevano sprazzi di quotidianità, il che lasciava intendere che la storia stesse procedendo per il verso giusto anche al di fuori delle telecamere.

Ora però ci sono degli aloni sulla coppia, ovvero, i fans più attenti hanno notato che in seguito al rientro in studio di Ida, come dama del Trono over, la Di Padua ha tolto dal suo profilo Instagram le poche foto che aveva pubblicato in compagnia del Guarnieri. Casualità? Potrebbe essere ma...mettendo insieme i pezzi si tenderebbe a pensare che non sia proprio così ovvero che questi gesti di Roberta fossero segnali di una rottura in atto. I diretti interessati non hanno proferito parola, lei (Roberta) si è mostrata sui social in compagnia delle amiche, lui (Riccardo) si è limitato a condividere una pagina del magazine che lo riguarda e l'altra (Ida) al solito condivide momenti di quotidianità lavorativa e privata ma senza riferimento alcuno.

Non resta dunque che aspettare l'evolversi delle situazioni ma, se realmente Riccardo tornasse alla corte di Ida, diciamo che qualche domanda la dovremo fare.